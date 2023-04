Napoli Milan è ancora oggetto di discussione a diversi giorni dalla fine della partita. A Napoli infuria la polemica per quanto accaduto in Curva B, con le parole di Aurelio De Laurentiis che, in mattinata, ha rincarato la dose condannando ancora una volta tutto quello che è successo.

Pochi minuti fa, poi, il Napoli sul proprio sito ufficiale, ha diramato una nota con cui ha ribadito la possibilità di introdurre striscioni e bandiere previa autorizzazione. Intanto un’altra partita si gioca fuori dal terreno di gioco e riguarda un’inchiesta aperta dalla FIGC nei confronti di Matteo Politano.

FIGC: inchiesta sul gesto di Politano

Politano si è reso protagonista di un gestaccio nei confronti dei tifosi del Milan presenti nel Settore Ospiti dello Stadio Maradona. Come riporta l’ANSA, la Procura della Federcalcio ha aperto un procedimento sul gesto offensivo dell’attaccante del Napoli rossoneri.

Durante il primo tempo della partita, Politano si era toccato le parti intime rivolgendosi ai sostenitori del Milan, in risposta ad alcuni cori offensivi (“Politano figlio di put**na“) intonati contro di lui.