Il Napoli torna in campo al ‘Maradona‘ dopo la settimana di pausa per le nazionali. Gli azzurri di Luciano Spalletti dovranno fare a meno di Victor Osimhen che si è fermato oggi per infortunio e satà assente contro il Milan.

Dall’altra parte, invece, Stefano Pioli ritrova Alessandro Florenzi che potrebbe essere subito titolare. Ai microfoni di Sportmediaset, l’esterno rossonero ha parlato di Napoli Milan e del suo rientro.

Sono felice di essere tornato: con la sosta ho potuto continuare a lavorare e l’ho fatto in campo con i miei compagni. Sono cresciuto fisicamente e atleticamente, ora sono pronto per aiutare la squadra. Tripla sfida al Napoli? Dobbiamo pensare a una gara alla volta. Sul fatto di essere svantaggiati e già sconfitti è una cosa che dicevano anche l’anno scorso e poi in molti si sono rimangiate le critiche. Si dicevano allora e si dicono ancora oggi tante cose, ma quello che dicono fuori non ci tocca molto. Siamo una squadra forte, poi ci sono annate che vanno bene e altre meno. A volte trovi altre squadre che trovano il loro punto di svolta, come quest’anno il Napoli.

Florenzi: “Napoli? Penso non siano felici del sorteggio”

Alessandro Florenzi ha parlato, poi, del doppio confronto che ci sarà in Champions League nel mese di aprile e del DNA europeo dei rossoneri di cui tanto si discute.

Io non penso che loro abbiano esultato così tanto quando hanno pescato il Milan, vista anche la storia che abbiamo in Champions. Saranno due belle sfide che porteranno una squadra italiana in semifinale dopo tanto tempo e questo è anche un bene per l’Italia. Nessuna squadra è imbattibile. Spalletti e la possibilità Napoli? Sicuramente lo abbraccerò negli spogliatoi, poi saremo avversari ma resterà uno degli allenatori più influenti che ho avuto nella mia carriera. Abbiamo chiacchierato io e Spalletti, poi non c’è stato niente di concreto ma due battute le avevamo scambiate.

Su Kvaratskhelia e sulla Champions League