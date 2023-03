Victor Osimhen saterà Napoli Milan per infortunio. L’attaccante nigeriano si è fermato durante la seduta di allenamento mattutina. Di ritorno dal doppio impegno con la sua Nigeria, Osimhen è costretto a stare fermo ai box, probabilmente, per un paio di settimane.

Ha accusato un fastidio all’adduttore sinistro e dopo esser stato sottoposto ad accertamenti è stata evidenziata una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana in vista della trasferta di Lecce e poi per l’andata dei quarti di finale di Champions League, proprio contro il Milan.

Infortunio Osimhen (Foto – Imago)

Napoli sempre uguale senza Osimhen: 6 vittorie su 6

Il Napoli di Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Victor Osimhen per la partita di domenica sera contro il Milan. La preoccupazione dello staff medico e dei tifosi riguarda la sfida di Champions League proprio contro i rossoneri del prossimo 12 aprile.

Per la partita di domenica sono pronti Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone, con quest’ultimo favorito a causa delle condizioni non ancora ottimale dell’ex Sassuolo reduce da un lungo problema muscolare.

Come susccesso nella gara d’andata a San Siro dello scorso 18 settembre, il Napoli dovrà fare a meno di Osimhen contro il Milan. In questa stagione, fino ad oggi, il nigeriano ha saltato 6 partite per infortunio ma i risultati impongono a Spalletti e ai tifosi di guardare al prossimo futuro con fiducia.