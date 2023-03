Torino Napoli è anche la partita del ritorno allo stadio per i tifosi azzurri. Dopo due mesi di squalifica dovuti agli scontri con gli ultras della Roma in autostrada, oggi è il giorno della riapertura del Settore Ospiti per i partenopei.

A Torino sono arrivati moltissimi tifosi del Napoli e anche gli ultras della Curva A per sostenere la squadra di Luciano Spalletti. Una vittoria allo Stadio Olimpico Grande Torino sarebbe fondamentale per continuare il percorso verso lo Scudetto.

Tifosi Torino Napoli

Problemi per i tifosi del Napoli: l’accaduto

Per tanti tifosi del Napoli, però, ci sono stati problemi all’ingresso dello Stadio Olimpico. In moltissimi, nonostante fossero in possesso di regolare biglietto, per diversi minuti è stato vietato l’ingresso nel Settore Ospiti. In tanti raccontano anche di vere e proprie cariche delle forze dell’ordine, nonostante la tranquillità dell’ambiente.

Problemi di gestione per l’ingresso di migliaia di tifosi che, però, pian piano si sta risolvendo. Il Settore Ospiti va pian piano riempiendosi e la situaziona va migliorando.