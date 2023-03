Torino-Napoli, arrivano i tifosi partenopei: partono i cori in stazione (VIDEO)

Manca ormai pochissimo alle ore 15, orario in cui è fissato il fischio d’inizio di Torino-Napoli, ultima gara del mese di marzo per le due compagini.

I granata vorranno provare a fare l’impresa in questo 27° turno per continuare a sognare un posto in Europa (l’Atalanta sesta dista 8 punti con una partita in più).

Il Napoli invece non ha nessuna intenzione di fermare la propria rincorsa alla conquista del terzo scudetto della sua storia e proverà a vincere anche a Torino.

I tre punti potrebbero dare anche la possibilità di allungare il vantaggio sulle inseguitrici, visti i big match in cui sono impegnate (Lazio-Roma, Inter-Juventus).

Osimhen e Kvaratskhelia (FOTO: SSC Napoli)

Oggi, inoltre, la squadra di Spalletti potrà contare anche sul suo pubblico: allo Stadio Olimpico Grande Torino saranno presenti 10 mila tifosi del Napoli, di cui 1500 nel settore ospiti, andato subito sold out.

Dopo due mesi di divieto di trasferte, i napoletani hanno risposto presente. Intanto, in mattinata una parte del tifo è arrivata in treno alla stazione di Porta Nuova e si è fatta sentire con i cori della curva.