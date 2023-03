Torino Napoli è anche Ivan Juric contro Luciano Spalletti. I due allenatori sono considerati i fautori principali delle grandi stagioni – considerando gli obiettivi iniziali – delle rispettive squadre e domani avranno un confronto diretto.

Alla vigilia della sfida dell’Olimpico Grande Torino, Ivan Juric ha analizzato il gioco del Napoli e si è complimentato con Luciano Spalletti. Tra i due i numeri sono tutti a favore dell’allenatore azzurro, hce ha sempre vinto contro il tecnico croato.

In conferenza stampa, Juric si è complimentato con Spalletti e con il Napoli per la grande stagione degli azzurri e ha svelato anche un retroscena particolare con l’allenatore partenopeo.

Il Napoli ha due fuoriclasse: Spalletti e Giuntoli. Spalletti ha qualcosa in più rispetto agli altri allenatori. Il suo modo di far partite il gioco da dietro è sempre tutto programmato. Le sue braccia indicano dove deve andare il pallone ed è una cosa fantastica.

Juric contro Spalletti a senso unico: le pesa? No, non mi disturba perché io stravedo per Spalletti. Altri hanno il nome, ma non sono allenatori veri, quanto gestori. Lui invece è un allenatore. Sono invidioso delle sue conoscenze e di quanto è bravo. È tosto, abbiamo litigato: ha questo carattere, ma è bello da vedere.