Empoli Napoli è trasferta “horror”: il dato è clamoroso

Il Napoli in serata sarà di scena al ‘Castellani‘ di Empoli. La partita porta dietro di sé le scorie di una sconfitta amarissima della passata stagione. Il Napoli di Luciano Spalletti, in vantaggio di ben due reti fino all’80esimo, si fece recuperare e superare, perdendo addirittura 3-2 con gravissimi errori di tutta la fase difensiva e la famosissima papera di Meret su Pinamonti.

Quest’anno, però, la situazione sembra essere estremamente favorevole agli azzurri che sono primi in classifica a hanno tutti i favori del pronostico.

Empoli Napoli Castellani

Precedenti Empoli Napoli: azzurri sotto nel conteggio

In attacco ci saranno Osimhen e Kvaratskhelia, con Matteo Politano che potrebbe vincere il ballottaggio con Hirving lozano. Per Luciano Spalletti ci sarà da combattere contro i fantasmi storici del ‘Castellani‘.

La trasferta di Empoli, infatti, è quasi sempre stata fatale per il Napoli. I precedenti in terra toscana sono pessimi per i partenopei, che hanno vinto una sola volta, nel 2017, per poi ottenere solo pareggi o sconfitte. Il bilancio nelle 13 sfide disputare al ‘Castellani’, infatti, è nettamente a favore dei padroni di casa.