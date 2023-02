Lobotka esalta il Napoli sulla Champions: “Nessuno ci credeva”

Il Napoli ha trovato in Stanislav Lobotka il faro del centrocampo. In Serie A e in Champions League, il centrocampista slovacco sta dimostrando tutte le sue qualità di campione assoluto e ha intenzione di continuare su questa scia fino alla fine della stagione.

Per il Napoli, ora, è arrivato di nuovo il momento di confrontarsi con l’Europa dei grandi e con le notti di Champions League. Agli ottavi di finale ci sarà l’insidiosa sfida contro l’Eintracht Francoforte. Mercoledì prossimo ci sarà la gara d’andata, già ampiamente decisiva per il passaggio del turno ai quarti di finale, obiettivo dal sapore storico per gli azzurri.

Lobotka Napoli (Getty Images)

Nessuno credeva in noi per la Champions: parla Lobotka

Stanislav Lobotka, nel corso dell’intervista a Il Mattino, ha parlato anche del sogno europeo e delle grandi prestazioni degli azzurri in Champions League.