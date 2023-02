Spalletti spaventa i tifosi: “Osimhen farà meglio con il prossimo allenatore”

Il rendimento di Victor Osimhen con la maglia del Napoli in questa stagione è estremamente migliorato rispetto agli anni scorsi. Nonostante il terzo infortunio importante in tre stagioni – quello di quest’anno meno grave – l’attaccante nigeriano sta mostrando qualità importantissime.

I suoi gol, infatti, stanno contribuendo in maniera decisiva al primato degli azzurri in Serie A e al grande cammino che può portare alla vittoria dello Scudetto.

Napoli Osimhen (Getty Images)

Futuro in bilico per Osimhen? Parla Spalletti

In conferenza stampa, Luciano Spalletti ha parlato della stagione del Napoli e di Victor Osimhen. L’attaccante classe ’98 anche domani sarà titolare nella partita contro lo Spezia e proverà a trascinare i suoi all’ennesima vittoria. A domanda specifica sui miglioramenti di Osimhen nel colpo di testa, Spalletti ha ribadito che i miglioramenti del numero 9 sono sotto gli occhi di tutti e che in futuro continuerà a crescere

Con il prossimo allenatore farà ancora più gol di testa. Non devo dirvi io quanto sta migliorando, ve lo dirà il prossimo allenatore che avrà. Farà 25 gol di testa e poi con un altro ancora ne farà 32. Domani sarà titolare, senza dubbio (ride, ndr).

Parole che non sanno di addio per l’uno o per l’altro ma intendevano indicare solo il continuo progresso del bomber ex Lille.