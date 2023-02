Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Spezia-Napoli, sfida valida per la 21esima giornata di Serie A.

Trend positivo per gli azzurri in trasferta al Picco: gli unici due precedenti dicono 0-3 e 1-4 in favore dei campani.

Il match, in programma domani alle 12.30, permetterebbe al Napoli di allungare ancora in vetta alla classifica, con la consapevolezza che una tra Milan e Inter perderà punti nella delicata sfida derby.

Di seguito le parole di Luciano Spalletti:

SULL’ASPETTO MENTALE: “Partita trappola? Esiste se continuiamo a fare discorsi che riguardano vittorie facili, proiettati per un finale scoppiettante. Allo Spezia del derby di Milano non frega niente, cerca punti per la salvezza. Io lì ci sono stato, so quanto tempo dedicano alla squadra di calcio. Noi dobbiamo concentrarci su quello che è un match importantissimo perchè sarà una partita difficile su un campo difficile. Solo quella che è la dedizione, l’applicazione su qualsiasi tipo di partita ci permetterà di andare a sfruttare l’occasione che abbiamo. Per noi non cambia contro chi giochiamo, ci sono 3 punti in palio sempre”.

SULLE TRASFERTE VIETATE: “Indispensabile che ognuno di noi continui a fare la propria parte, senza mollare di un centimetro. Il calciatore in campo ha un orecchio per le indicazioni dell’allenatore, l’altro è per l’incitamento della curva. Se manca qualche componente avremmo una difficoltà. Se domani avessimo avuto il supporto dei nostri tifosi sarebbe stato più facile”.

SUGLI ALLENAMENTI A PORTE APERTE: “Contatto con i tifosi c’è sempre, per l’affetto e l’amore che riceviamo giornalmente. Servono strutture idonee e regole. Questa settimana si è parlato del modo di fare al Maradona queste partite amichevoli, anche l’anno scorso l’abbiamo fatto”.

GENNAIO MESE DIFFICILE? “Per quanto ci riguarda, l’attenzione era verso l’allenamento e la qualità di quest’ultimo. Il risultato del nostro gioco per me era difficile poterlo dire, ma l’attenzione ai particolari è stato massimale. L’atteggiamento dei calciatori è stato totale”.

LA MIGLIORE OPERA D’ARTE DELLA CARRIERA? “Noi abbiamo l’obbligo di continuare a fare risultati, ci vuole la consapevolezza che soltanto i fatti sono capaci di scrivere la storia. Questi risultati bisogna continuare a farli proprio per questo motivo. Ci sono squadre forti e in salute, come l’Atalanta, anche se sono lontane in classifica”.

SU RRHAMANI: “Fondamentale per la rosa. Senza fare troppe divisioni, tutti sono importanti in squadra. Lo si vede come partecipano la domenica, dentro e fuori dal campo. Giocano la partita per farsi trovare pronti fin dal primo minuto”.

SULLA CLASSIFICA: “Nessuno all’inizio aveva detto che ad oggi che avremmo avuto 50 punti, quindi dobbiamo fare in modo di farci trovare pronti a combattere la possibilità che qualche altra squadra possa far bene quanto noi. La strada ancora è lunghissima, mancano 50 punti. Può accadere di tutto da qui alla fine del campionato”.

SU OSIMHEN e i gol di testa: “Con il prossimo allenatore farà ancora più gol di testa. Non devo dirvi io quanto sta migliorando, ve lo dirà il prossimo allenatore che avrà. Farà 25 gol di testa”.

SU PERAGINE: “E’ stato un grande compagno di squadra, abbiamo passato momenti molto belli ed emozionanti che rimarranno nella storia dello Spezia. Se ho possibilità sicuramente andrò a trovarlo”.

SU RASPADORI: “In allenamento è incredibile. Ha serietà, forza e qualità. Non tutti i giocatori per me sono uguali. Verso chi lavora in questo modo sono più disponibile. Chi arriva due minuti prima all’allenamento non è uguale a chi arriva un’ora prima. Tenere fuori giocatori come lui non è semplice. Quando subentra pare subito nel contesto giusto”.

SUL CAMPO DELLO SPEZIA: “Non so le misure dei campi. Siamo abituati ad allenarci in un campo leggermente più stretto. Abitualmente si diminuiscono le dimensione in allenamento proprio per aumentare la difficoltà. Non penso possa essere una scusante per non fare la nostra gara. Come ha detto Di Lorenzo, lo Spezia sa come stare in campo.

Mi auguro che Gotti ci sia domani, so che ha avuto problemi. I suoi giocatori sanno palleggiare e ha calciatori tecnici e veloci. Dobbiamo stare attenti alle verticalizzazioni”.

SULLA FORMAZIONE: “Osimhen sarà titolare” (ride ndr).

SULLE DICHIARAZIONI DI PIOLI E MOURINHO: “Si dicono delle cose per mantenere l’entusiasmo dei calciatori. Secondo me noi abbiamo portato a casa dei risultati lottati con le unghie e con i denti come quello di Milano, poi delle vittorie combattute dopo gare abbastanza equilibrate, ma meritate come quella contro la Roma“.