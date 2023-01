Spalletti risponde ai complimenti di Mourinho: “Nessuno ha mai vinto lo scudetto a gennaio”

Il duello dialettico fra due personalità forti come quelli fra Spalletti e Mourinho non poteva che accendersi prima di una gara attesissima come Napoli-Roma. Il match si preannuncia fondamentale per gli equilibri di classifica di questo campionato, a maggior ragione dopo il crollo odierno del Milan che apre scenari interessanti per entrambe le compagini.

Fra il serio e il faceto, nella conferenza stampa di presentazione della partita Josè Mourinho ha sentenziato senza dubbi che “il Napoli ha già vinto il campionato“, scatenando la scaramanzia dei tifosi azzurri.

Foto: Getty Images- Spalletti e Mourinho

Spalletti: “Mourinho sbaglia, nessuno vince il campionato a gennaio”

Ha risposto ironicamente all’allenatore portoghese il tecnico azzurro Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn nell’immediato pre gara. Di seguito quanto riportato:

Come ha preso i complimenti di Mourinho? “Non ho mai visto nessuno vincere il campionato a gennaio. Lo prendo come un complimento su cosa ha fatto la squadra fino ad adesso. Anche un comunicatore importante come lui ogni tanto può sbagliare, nessuno vince il campionato a gennaio”

C’è il rischio che la squadra si adagi? “No, perché l’incostanza di chi ci segue è un segnale a cosa può succedere durante il campionato. Noi abbiamo l’imposizione di fare un passo alla volta e portare dentro alle partite la totalità delle nostre qualità, ciò che ci ha permesso fino ad adesso di essere primi. Spero che i miei calciatori abbiano riconosciuto che dietro questo comportamento ci siano le potenzialità per andare fino in fondo“