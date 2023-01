La prima giornata di ritorno della Serie A vedrà l’esordio del fuorigioco semiautomatico: cos’è e come funziona? L’esordio assoluto sarà in Bologna-Spezia, venerdì 27 gennaio alle 18.30, e poi da lì fino alla fine della stagione.

Per il Napoli, la prima partita con il fuorigioco semiautomatico sarà Napoli-Roma di domenica 29 gennaio (ore 20.45). Già utilizzato al Mondiale in Qatar e in Supercoppa Italiana tra Milan e Inter, il nuovo strumento tecnologico sarà di grandissimo aiuto alla squadra arbitrale per andare a scovare anche i pochissimi centimetri di offside del calciatore che sta attaccando.

L’inserimento del fuorigioco semiautomatico servirà per assottigliare ancora di più il margine di errore durante una partita e garantire l’assoluta certezza del gol/non gol.

Cos’è e come funziona il fuorigioco semiautomatico: da venerdì prossimo in Serie A

