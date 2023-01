Gelo tra Gattuso e Ancelotti, Criscitiello svela il motivo: “Accadde tutto ai tempi del Napoli”

Hanno fatto rumore le dichiarazioni arrivate ieri da parte di Gennaro Gattuso e Carlo Ancelotti. Alla vigilia della semifinale di Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Valencia, i due allenatori hanno parlato del proprio rapporto.

Dopo aver trascorso bellissimi anni insieme al Milan ed aver avuto sempre un legame fantastico, adesso regna il gelo tra i due.

Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso (Photo credit should read ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Gattuso vs Ancelotti, c’entrano il Napoli e De Laurentiis

Per Ancelotti sono stati “problemi personali” a far distaccare i due, ma il giornalista e direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, svela tutti i particolari.

Il punto di rottura del rapporto tra i due è legato al Napoli: di seguito le parole di Criscitiello.

“Gattuso e Ancelotti ormai non si parlano da tempo, non si fanno nemmeno, come si suol dire, gli auguri né a Natale né a Pasqua. Tutto accade ovviamente a Napoli, con parzialmente la complicità di Aurelio De Laurentiis: Ancelotti viene esonerato e al suo posto arriva Rino Gattuso”.

“Gattuso, forse a qualcuno avrà detto e queste voci saranno arrivate all’orecchio di Ancelotti, dice: “Questa squadra non si è allenata bene, questa squadra non si regge in piedi“.

“Ancelotti ha parlato di problemi personali con Gattuso che non ci sono, sono solo problemi calcistici. Ma Ancelotti, avendo un buon rapporto con Gattuso, apprezzava un comportamento un po’ diverso, ovvero le classiche parole di ringraziamento”.

“Da quel momento i due non si sono mai incontrati da avversari, ma accadrà adesso in Spagna. Gattuso lancia un fiore verso Carlo Ancelotti dicendo che è stato il miglior allenatore del 2022, un grande tecnico e una grande persona. Ancelotti però non ne vuole sapere perché è arrabbiato ed è avvelenato nei suoi confronti“.

“La goccia che ha fatto traboccare il vaso è proprio quando a Napoli Gattuso disse ad amici e conoscenti che quella squadra aveva fatto una preparazione sbagliata e non si manteneva in piedi”.