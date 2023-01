Rapporto freddo con Ancelotti, Gattuso rivela: “Al Napoli alcune cose non sono state fatte bene”

L’ex allenatore di Milan e Napoli, oggi al Valencia, Gennaro Gattuso, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo AS. Tanti i temi trattati, tra cui il rapporto non più idilliaco tra lo stesso Gattuso e Carlo Ancelotti, ovvero il tecnico a cui è subentrato proprio sulla panchina del Napoli. Inoltre “Ringhio” ha raccontato anche alcuni aneddoti del suo passato in azzurro.

Ecco quanto evidenziato, partendo dal rapporto con Ancelotti: “Quando giocavo, vivevo già da allenatore. Quando vedo che una persona che ti dà tutto vado al fuoco per lui. Quando ho visto qualcosa che non mi è piaciuto negli spogliatoi ho parlato per il bene della squadra, non per me stesso. Il rapporto era questo. Ora il rapporto è un po’…“. La pausa di Gattuso fa intendere che ora le cose non vadano per il meglio.

FOTO: Getty – Ancelotti Gattuso

Gattuso poi aggiunge: “Quando sono andato al Napoli per qualche mese sui giornali si è parlato molto del fatto che la squadra non stesse bene quando c’era Carlo… non stava bene fisicamente. In quei due anni alcune cose non sono state fatte bene. Ma ho un grande rispetto per lui“.