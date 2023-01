Ancelotti a sorpresa: “Non sempre buono il rapporto con Gattuso, avuto problemi personali”

Saranno giorni importanti per il calcio spagnolo. Domani, infatti, si affronteranno nella prima sfida della Supercoppa Spagnola, il Real Madrid e il Valencia.

Oltre alla sfida sul campo, ci sarà battaglia anche sulle panchine. Su quella dei “Galacticos” siederà Carlo Ancelotti, mentre su quella del Valencia ci sarà Gennaro Gattuso..

I due, oltre ad avere scritto la storia del Milan insieme, hanno in comune un passato a Napoli da allenatori, con Gattuso che sostituì proprio Ancelotti a stagione in corso nel 2019.

Tra i due c’è sempre stato uno splendido rapporto che entrambi avevano definito quasi “fraterno”.

Gattuso e Ancelotti (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Ancelotti su Gattuso: “Abbiamo avuto dei problemi”

Qualcosa, però, sembra essere cambiato nell’ultimo periodo. Le dichiarazioni di questa mattina di Gattuso avevano fatto capire che ci fossero dei problemi, ma quelle di Carlo Ancelotti in conferenza stampa sono una conferma.

Il tecnico del Valencia ha spiegato apertamente come i due non abbiano più contatti da circa un anno, mentre Ancelotti a rivelato che i due abbiano avuto dei problemi personali:

Di seguito le dichiarazione del tecnico del Real Madrid:

“Abbiamo passato momenti molto belli, abbiamo vinto due Champions League. Dopo il rapporto non è sempre stato buono, abbiamo avuto anche problemi personali, ma non voglio parlarne. Molti allenatori di oggi giocavano in quel Milan. Le squadre di Gattuso sono molto intense, lui dà un’identità molto chiara”.