Rischio scontri anche per Napoli-Juventus: interviene il Ministro Piantedosi!

C’è grande attesa per una gara che può decidere le sorti di questo campionato come Napoli-Juventus, che si giocherà venerdì sera allo Stadio Diego Armando Maradona. La partita vedrà fronteggiarsi le prime due forze di questo campionato, con i bianconeri che proveranno ad accorciare nei confronti degli azzurri per riaprire definitivamente la corsa Scudetto.

C’è però anche preoccupazione relativamente all’ordine pubblico dopo gli scontri fra le frange violente delle tifoserie di Napoli e Roma avvenuto in autostrada nella mattinata di ieri.

Stadio Diego Armando Maradona

Napoli-Juventus a rischio: i provvedimenti in vista

L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive aveva già indicato Napoli-Juventus come una “gara con elevati profili di rischio”. Secondo l’Ansa, tale valutazione era già emersa nella riunione dell’Osservatorio dello scorso 4 gennaio ma la situazione entra ancora di più sotto alla sua lente d’ingrandimento dopo gli scontri di ieri.

Si è già mosso in tal senso il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il quale ha richiesto già nelle scorse ore “maggiore severità”, con, probabilmente, un aggiornamento delle prescrizioni e un inasprimento delle misure di sicurezza. È datata 11 gennaio invece la prossima riunione dell’Osservatorio e non si possono escludere provvedimenti più drastici come chiusure o limitazioni alla trasferta per il tifo organizzato bianconero.