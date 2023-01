Scontri Ultras Roma Napoli: arrestato un tifoso romanista

Quella di ieri doveva essere semplicemente una bella giornata di calcio, invece è stata macchiata da un bruttissimo episodio. Nella mattinata, ci sono stati infatti degli scontri fra le due frange più violente delle tifoserie di Napoli e Roma, entrambe dirette verso il nord Italia per le sfide delle loro squadre, rispettivamente, a Genova e a Milano.

Ferma è stata la condanna di tutte le istituzioni ad un episodio così grave e anche la SSC Napoli si è esplicitmante dissociata.

Scontri fra le tifoserie di Roma e Napoli

Scontri Ultras Napoli, le novità nelle indagini: c’è il primo arresto

Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista de Il Mattino Giuseppe Grimaldi, che ha segnalato delle novità nelle indagini relative all’accaduto. Di seguito quanto riportato:

“La novità è che è stato già arrestato uno dei tifosi coinvolti nello scontro. Si tratta di un romanista ferito ma fuori pericolo. La sua ferita non è per un arma da taglio, ma per un collo di bottiglia. Adesso è in una cella di sicurezza in attesa del processo per direttissima”.

“È in corso l’identificazione degli altri tifosi coinvolti, cercando di fare attenzione ad eventuali segni particolati come tatuaggi poiché erano a volto coperto. Siamo in una fase preliminare, ma potrebbero esserci personaggi già noti alla DIGOS in quanto esponenti della tifoseria organizzata”.