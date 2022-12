Napoli-Juve Stabia, svelati risultato e marcatori dell’amichevole: doppietta per un azzurro!

Si avvicina sempre di più il ritorno in campo ufficiale del Napoli contro l’Inter, che avverrà il 4 gennaio. C’è curiosità per testare lo stato fisico degli azzurri dopo la lunga sosta dovuta ai Mondiali in Qatar. La missione è quella di mantenere la vetta conquistata prima della suddetta sosta fino alla fine del campionato, sfruttando a pieno gli 8 punti di vantaggio racimolati sul Milan.

Le ultime amichevoli al Maradona contro Villarreal e Lille hanno però fatto suonare un campanello d’allarme, date le due sconfitte con ben 7 gol incassati in totale. L’idea della società e di Spalletti è stata così quella di dare un’ulteriore occasione alla squadra di mettere minuti nelle gambe prima della sfida di San Siro.

Napoli Raspadori (Getty Images)

Napoli-Juve Stabia 6-1: Raspadori sugli scudi

C’è stato così ieri a Castel Volturno un allenamento congiunto del Napoli con la Juve Stabia, chiuso con una partitella fra le due squadre. Il tutto si è svolto a porte chiuse quindi si hanno solo voci su ciò che è effettivamente accaduto nella gara. Qualcosa è stato svelato dall’allenatore delle Vespe Leonardo Colucci nel corso di un’intervista a Radio Crc, fra cui l’impiego di Rrahmani.

Ci ha pensato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, invece, ha svelare il tabellino della gara, finita col risultato di 6-1 in favore del Napoli. I gol azzurri sono stati siglati da Raspadori (doppietta), Kvaratskhelia, Lobotka, Demme e Anguissa, di Santos invece il gol degli stabiesi. La gara è durata cento minuti complessivi e ha permesso a Spalletti di mischiare le carte senza concedere indizi.