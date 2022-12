Calciomercato, 21 gol ai tempi dell’Atalanta: il vice-Lobotka può arrivare dalla Premier League

Primo posto in classifica a +8 sulle inseguitrici, ottavi di finale di Champions League raggiunti da testa di serie e miglior attacco della Serie A. Sono queste le impensabili statistiche con la quale il Napoli si appresta a riprendere il proprio cammino in campionato, una volta terminati i giorni di pausa dovuti al Mondiale.

La partenza dei pilastri azzurri, sostituiti da giovani talenti in prospettiva, aveva fatto gettare anzitempo la spugna ai tifosi napoletani, ampiamente smentiti dai frutti del lavoro di Cristiano Giuntoli. Proprio il Ds del Napoli, a pochi giorni dall’inizio del mercato invernale, è a lavoro per rinforzare ulteriormente la rosa azzurra in vista della ripresa, soprattutto al centro del campo.

Vice lobotka: giuntoli pensa a Remo freuler

Due sono state le maggiori critiche (seppur lievi) mosse al Napoli in questo sorprendente inizio di stagione: l’assenza di un vice Lobotka e la poca prestanza di Demme. E dunque, all’indomani del rinnovo ufficiale del primo e alla luce delle voci sulla partenza del secondo, un nuovo centrocampista è finito nel mirino del Napoli e di Giuntoli: Remo Freuler.

Remo Freuler (Getty Images)

Svizzero classe ’92 e reduce dal Mondiale in Qatar, Freuler rappresenterebbe l’alternativa esperta e di sostanza ad un sempre più imprescindibile Lobotka. Attualmente in Premier League ma reduce da un passato all’Atalanta con 21 gol complessivi (di cui 18 in Serie A), il centrocampista è stato accostato in giornata al Napoli dalla redazione di TMW.

Non si conoscono ancora cifre e dettagli, ma tanto di questa possibile trattativa fra il Napoli ed il Nottingham Forest (squadra attuale di Freuler) dipenderà dalla svolta sul futuro di Diego Demme.

