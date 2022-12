Ultim’ora Napoli, c’è la firma sul contratto: “Rinnovo a vita con gli azzurri”

Quella dei rinnovi è una questione che tiene banco in maniera particolare in casa Napoli. Diverse sono le trattative per prolungare gli accordi più vicini alla scadenza, anche per blindare gli eventuali assalti da parte dei top club.

Tra questi, spunta il nome di Stanislav Lobotka, con cui da settimane l’accordo è ormai cosa fatta. E a quanto pare, stando agli ultimissimi sviluppi, sarebbe anche arrivara la firma che blinda il centrocampista slovacco.

“Ha rinnovato con il Napoli, ecco quando arriverà l’annuncio su Lobotka”: l’aggiornamento

A dare la notizia è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, secondo cui Stanislav Lobotka ha firmato il rinnovo di contratto con il Napoli. Di seguito, quanto riportato:

“L’accordo era già stato raggiunto nei mesi scorsi, ora la trattativa è giunta a conclusione. Nei giorni prima di Natale il centrocampista classe 1994 ha siglato l’affare.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Lobotka prolunga quindi fino al 2027, con opzione per un ulteriore anno (2028). Sarà del Napoli fino ai 34 anni, una sorta di contratto a vita. L’ufficialità non è ancora arrivata per una questione burocratica ancora da sistemare, ma è comunque attesa per la prima parte di gennaio”.