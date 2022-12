Non solo la Salernitana, su Demme piomba un altro club di Serie A

Diego Demme è uno dei calciatori a disposizione di Spalletti che ha trovato meno spazio in questa prima parte di stagione. Il centrocampista tedesco ha dovuto anche recuperare da un infortunio patito nel corso del ritiro estivo.

Lo scarso impiego lo rende certamente uno dei possibili partenti nel corso della finestra di mercato di gennaio.

Mercato Napoli, Demme

la fiorentina punta demme se parte amrabat!

Sul numero 4 azzurro ci sono diverse squadre, tra cui anche la Salernitana. Stando a quanto emerge nelle ultime ore, però, sembra che la concorrenza per strappare Demme al Napoli sia destinata ad aumentare.

Secondo quanto affermato da Ciro Venerato a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, anche la Fiorentina pare essere interessata al centrocampista tedesco.

La “Viola” è ben coperta in quel ruolo con Amrabat, ma dopo l’ottimo Mondiale non è impossibile ipotizzare una cessione. In quel caso, la Fiorentina è pronta a puntare su Demme.

Di seguito quanto evidenziato

Futuro di Demme dipeso da Amrabat?

“Può darsi, forse sì. In questo momento non è corretto parlare di una trattativa tra Fiorentina e Napoli. Ma qualora i viola dovessero cedere il calciatore, sul quale c’è il forte interesse del Liverpool, allora si aprirebbe la pista Demme. Italiano non vorrebbe privarsi del calciatore, che sta disputando una delle sue momento migliore della sua carriera. Anche Commisso non vorrebbe cedere il marocchino, ma davanti ad un’offerta irrinunciabile, potrebbe vacillare. Sono stati monitorati diversi profili per sostituire Sofyan e tra questi c’è Diego. Ma già a luglio ci fu un colloquio per il calciatore. Sicuramente in qualche telefonata natalizia una delle tematiche affrontate sarà stato l’eventuale acquisto di Demme. A luglio arrivò anche una telefonata all’entourge del calciatore da parte del Leeds. Qualora dovesse Amrabat lasciare la Fiorentina, la pista Demme potrebbe essere percorribile, ma non è esclusiva. Di sicuro l’estate scorsa era un’idea della Fiorentina”.