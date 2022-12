Napoli, nuova amichevole prima di Natale: avversario di lusso

Il Napoli è in Turchia per prepararsi al meglio al ritorno in campo il 4 gennaio. La prima sfida ufficiale sarà contro l’Inter di Simone Inzaghi per una sfida dal sapore di altissima classifica. Nuovo esame per gli azzurri che dovranno rispondere ancora presente dopo uno stop di quasi due mesi a causa della sosta per il Mondiale.

Vincere aiuterebbe il Napoli a trovare ulteriori convinzioni e ad affrontare il resto della stagione con maggior fiducia. La tournée in Turchia serve proprio a ritrovare ritmo e qualità nelle gambe di tutti gli azzurri e lo si farà anche attraverso delle amichevoli importanti.

Napoli amichevole Lille (Getty Images)

Napoli, nuova amichevole dopo la Turchia: c’è il Lille

In Turchia il Napoli affronterà l’Antalyaspor e il Crystal Palace, per un doppio confronto di alto livello contro due squadre molto fisiche e molto importanti nei rispettivi campionati. Poi, terminata la tournée, si alzerà l’asticella e si giocherà al ‘Maradona‘ contro il Villarreal.

Ma non sarà l’ultima amichevole: è probabile che si stia organizzando una nuova amichevole contro il Lille, come riferisce Il Corriere dello Sport.

“Nell’ombra si prepara un altro match (probabilmente sempre al ‘Maradona’), per il 22, stavolta con il Lilla, l’ex squadra di Osimhen, o con un’avversaria spagnola. Poi si andrà in vacanza, giustamente, e dopo Natale, di nuovo tutti in campo: il 4 gennaio sarà ormai vicino, a quel punto”.