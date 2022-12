Il Napoli sta iniziando a studiare già per il futuro e per i possibili colpi nel caso in cui in estate dovessero arrivare offerte importanti per Kim Minjae o Amir Rrahmani. I due centrali azzurri si sono messi in mostra con una prima parte di stagione straordinaria e il coreano ora è anche impegnato ai Mondiali in Qatar, in cui, a sorpresa, ha superato il girone e affronterà il Brasile agli ottavi di finale.

Da tempo si parla già di un forte interessamento delle big europee per Kim e in estate potrebbero arrivare offerte irrinunciabili sulla scrivania di De Laurentiis.

Calciomercato Napoli Badiashile (Getty Images)

Ultime mercato Napoli: piace Badiashile

In caso di cessione di Kim Minjae, il Napoli studia il colpo Benoît Badiashile. Il difensore francese classe 2001 è uno dei giovani più talentuosi del calcio europeo e con la maglia del Monaco sta mettendo in mostra qualità eccezionali.

Didier Deschamps non lo ha convocato per i Mondiali in Qatar per l’eccessiva concorrenza ma è facile immaginare che già ai prossimi Europei sarà uno dei perni portanti della difesa francese. E il futuro di Badiashile è monitorato anche dal Napoli, anche se non è l’unico difensore che sta studiandio la squadra di Giuntoli.

Quanto costa Badiashile? La cifra spaventa il Napoli

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il centrale francese classe 2001 è uno dei nomi sulla lista di Giuntoli nel caso in cui in estate partisse uo tra Kim e Rrahmani. Le offerte per il coreano potrebbero essere altissime e in quel caso la cessione sarà quasi scontata.

Badiashile, però, è un profilo già noto alle big e il Monaco non è bottega semplice con cui approcciare. Il portale Transfermarkt lo valuta già 40 milioni di euro e non è molto distante la valutazione reale che chiede il club del Principato per cedere il gigante di 194cm.