VIDEO – Kvaratskhelia cuore d’oro: torna nel suo quartiere e fa felici i bambini

Khvicha Kvaratskhelia è l’idolo di Napoli e della Georgia. Il nuovo attaccante del club azzurro ha messo in mostra qualità impressionanti già dai primi giorni in Italia e ora è già il calciatore più ambito dai bambini, che lo hanno già preso come modello di ispirazione.

Una qualità importante di Kvaratskhelia, fuori dal campo, è la gentilezza e la disponibilità, soprattutto con i più piccoli. Sia all’esterno del Konami Training Center di Castel Volturno che in patria, si ferma sempre con i bambini per regalargli foto e autografi.

Attualmente Kvaratskhelia è in Georgia per recuperare dall’infortunio alla schiena che lo ha tenuto lontano dal campo per circa un mese. A breve si riunirà con la squadra e partirà per la Turchia per il mini ritiro invernale.

Con la sua famiglia è tornato nel quartiere natale, per riassaporare i momenti vissuti da piccolo. Il numero 77 del Napoli si è fermato con i tanti bambini felicissimi di averlo visto, per firmare autografi e scattare qualche foto.