Napoli, infortunio Kvaratskhelia: quando torna? Le ultime

Il Napoli ha perso Khvicha Kvaratskhelia per infortunio per le ultime tre partite di Serie A. Contro Atalanta, Empoli e Udinese, il georgiano ha dasto forfait, facendo spaventare i tifosi, per un problema alla schiena: la lombalgia acuta.

Il suo infortunio ha creato solo tanta preoccupazione ai tifosi, ma non ha minimamente scalfito il gruppo di Luciano Spalletti che, invece, ha continuato a vincere e ha tenuto ben saldo il primo posto.

Napoli, infortunio Kvaratskhelia: al lavoro per migliorare la postura

Convocato dalla Georgia per le ultime amichevoli del 2022, Kvaratskhelia poi è stato escluso dalla lista del ct Willy Sagnol proprio per il problema alla schiena.

Intanto il 77 napoletano è in patria e sta reuperando di giorno in giorno. La Gazzetta dello Sport, in edizione odierna, spiega che Kvaratskhelia sta lavorando tutti i giorni in palestra con esercizi mirati al miglioramento posturale per tornare il prima possibile a disposizione del Napoli.

Infortunio Kvaratskhelia: ok in Turchia, con l’Inter nel mirino

Tra qualche giorno il Napoli di Luciano Spalletti partirà per la Turchia per un mini ritiro di due settimane che servirà per ritrovare forza, condizione fisica e vitalità. E Khvicha Kvaratskhelia, smaltito l’infortunio alla schiena per lmbalgia acuta, è atteso al 100% del suo potenziale.

Di ritorno dalla sosta Mondiale ci sarà la super sfida contro l’Inter, a San Siro, e l’obiettivo di Kvaratskhelia è quello di essere in campo, al suo posto, per sfidare Dumfries e Skriniar.