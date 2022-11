Home » News Calcio Napoli » Gazzetta esalta Kvaratskhelia: “Per fortuna non è arrivato Ronaldo”

Khvicha Kvaratskhelia è diventato l’idolo di Napoli in pochissime settimane. Il talento georgiano ha saputo subito prendersi la responsabilità di far grande il suo nuovo club e in pochissimo tempo ha dimostrato tutte le sue qualità.

Al momento il georgiano è ancora in fase di recupero dall’infortunio alla schiena che lo ha tenuto distante dal Napoli per le ultime tre partite del 2022 contro Atalanta, Empoli e Udinese.

Kvaratskhelia Napoli (Getty Images)

Gazzetta esalta Kvaratskhelia: il confronto con Ronaldo

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha esaltato le qualità di Kvaratshkhelia, facendo anche un confronto di numeri con Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese sarebbe potuto arrivare a Napoli, visto la sua infelicità a Manchester, ma poi l’affare non si è più chiuso.

“Ripensando alle voci di mercato che hanno avvolto il Napoli a fine agosto, ora si può quasi sorridere. Già, perché allora l’agente Jorge Mendes intendeva portare Cristiano Ronaldo in azzurro (e Osimhen al Manchester United per oltre 100 milioni) per fortuna di Luciano Spalletti l’operazione restò solo una idea del potente procuratore portoghese. Perché con numeri e giudizi unanimi Khvicha Kvaratskelia sta facendo meglio del mitico CR7, cui il georgiano si è sempre ispirato“.