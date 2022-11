Chi è Kadioglu, il calciatore accostato al Napoli sul mercato

NAPOLI KADIOGLU – La dirigenza azzurra è a lavoro per fornire a Luciano Spalletti una rosa completa anche per il futuro.

In vista della prossima sessione invernale di mercato e non solo, il progetto degli azzurri è continuare sulla falsa riga del mercato estivo, ovvero acquistare giovani calciatori semi-sconosciuti che non gravino troppo sulle casse del club, tentando quindi nuovi colpi alla Kvaratskhelia e alla Kim.

Mercato Napoli Kadioglu

Non a caso i partenopei hanno posto la loro attenzione su tre giocatori del Fenerbahce, ex squadra del difensore sudcoreano Kim Minjae e di ElJif Elmas, vale a dire: i centrocampisti Ferdi Kadioglu e Miguel Crespo, e il giovane trequartista Arda Guler.

Ferdi Kadioglu, jolly del centrocampo turco, caratteristiche tecniche

Tra i nomi più interessanti della squadra turca c’è Ferdi Kadioglu, turco classe ’99, cresciuto in Olanda tra le fila del NEC Nijmegen, ma in forza al Fenerbache sin dal luglio 2018, quando fu acquistato dai turchi per circa un milione e mezzo di euro.

Kadioglu è un centrocampista molto duttile, un vero jolly del centrocampo, in grado di ricoprire più ruoli. Durante questa stagione, mister Jorge Jesus lo ha schierato mezz’ala, suo ruolo naturale, esterno di centrocampo e addirittura terzino.

Il talento classe ’99 fa dell’agilità nello stretto, l’intensità e la corsa le sue caratteristiche principali. Durante questa stagione ha totalizzato venti presenze totali tra campionato ed Europa League, fornendo due assist ai suoi compagni.

Ferdi Kadioglu, valore di mercato e possibile impiego nel Napoli di Luciano Spalletti

Il valore di mercato attuale del turco si aggira – secondo Transfermarkt – intorno ai dodici milioni di euro, una cifra non eccessivamente alta che potrebbe fare al caso del Napoli, poiché, vista la giovane età, si potrebbe poi puntare ad una plusvalenza in futuro.

Il ruolo che potrebbe avere nel Napoli di Luciano Spalletti è quello di tuttofare del centrocampo, e all’evenienza potrebbe anche essere utilizzato nel tridente d’attacco.

Con ogni probabilità, il suo arrivo potrebbe dipendere soltanto dalla partenza di uno o più giocatori attualmente in rosa. A tal proposito, diverse sono le voci riguardo il futuro di Gianluca Gaetano e Diego Demme, anhe se appare improbabile che gli azzurri andranno a intervenire sul mercato a gennaio.

In ogni caso, la pista di mercato Kadioglu Napoli resta tutta da seguire.

Giuseppe Esposito