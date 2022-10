Home » News Calcio Napoli » Napoli, collaboratori di Giuntoli in Turchia: un centrocampista del nel mirino

Durante le passate sessioni di mercato, soprattutto da quando il calciomercato è nelle mani di Cristiano Giuntoli, il Napoli ha messo svariate volte gli occhi su calciatori provenienti dal campionato turco, e in particolare dal Fenerbahce, basti pensare agli acquisti di Kim ed Elmas.

Secondo quanto riportato dal portale turco Sporx.com, il Napoli ha puntato nuovamente un gioiellino del Fenerbahce, si tratta di Ferdi Kadioglu. Il turco classe ’99 è un vero e proprio jolly di centrocampo, non a caso mister Jorge Jesus lo ha schierato esterno di centrocampo, mezz’ala e addirittura terzino. Il turco è un giocatore che fa dell’agilità, intensità e di una notevole tecnica le sue caratteristiche principali.

Calciomercato Napoli Kadioglu (Getty Images)

Il Napoli ha osservato Kadioglu durante il match di campionato contro il Besiktas, inviando un rappresentante della società al Vodafone Park di Istanbul. I presupposti per avviare la trattativa già a gennaio ci sono tutti, la richiesta del club turco è 25 milioni, ma su di lui non c’è solo il Napoli, oltre agli azzurri hanno manifestato il loro interesse altri importanti club europei come Siviglia ed Ajax.

Giuseppe Esposito