Mercato Napoli, dopo Elmas e Kim pronto il triplo colpo dal Fenerbahçe

Cristiano Giuntoli e il suo staff sono già al lavoro per il calciomercato del Napoli. La sosta per il Mondiale sarà l’opportunità per osservare da più vicino i talenti sparsi per il mondo ma anche per approfondire gli interessi già esistenti.

Gli azzurri intendono migliorare la rosa continuando con il progetto attuale: calciatori giovani, promettenti e non troppo costosi. L’affare Kvaratskhelia è stato d’esempio agli azzurri e c’è volontà di crescere. E per il futuro non c’è solo Simone Pafundi nel mirino del Napoli.

Napoli Kadioglu (Getty Images)

Calciomercato Napoli, triplo colpo dal Fenerbahçe?

Il Napoli guarda ancora in casa Fenerbahçe per il futuro. Dopo i colpi Elmas e Kim, gli azzurri tenteranno di affondare il colpo per altri tre talenti del club gialloblù turco.

Secondo quanto riferisce ESPN, il Napoli è fortemente interessato a Miguel Crespo, Arda Guler e Ferdi Kadioglu. Due centrocampisti (Crespo e Kadioglu) e un trequartista di classe pura. Il giovanissimo Arda Guler è da mesi nel mirino di Giuntoli, ma su di lui ci sono gli occhi di mezza Europa, vista la grande qualità che ha mostrato nei suoi primi mesi da professionista.

Ferdi Kadioglu è un nome vociferato già in estate e sul quale Giuntoli ha deciso di affondare anche nel calciomercato di gennaio, se si riuscirà a trovare la quadra.

Miguel Crespo, portoghese di origini francesi, sarebbe l’indiziato numero uno per fare da vice-Lobotka in caso di cessione di Diego Demme.