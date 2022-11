Kvaratskhelia cambia casa: la decisione dopo il furto dell’auto

Le ultime settimane di Khvicha Kvaratskhelia sono state parecchio complicate, tra il furto dell’automobile e l’infortunio alla schiena che gli ha impedito di partecipare alla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta.

Il suo impiego contro l’Empoli è ancora in dubbio, considerando che non si è ancora allenato in gruppo e ha fatto solo terapie. Ha messo nel mirino la sfida d’alta classifica contro l’Udinese di sabato prossimo, ma le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno.

Napoli Kvaratskhelia (Getty Images)

Furto auto Kvarastkhelia: cambia casa, vivrà in hotel

Il furto d’auto ha inizialmente scosso Khvicha Kvaratskhelia. Il lavoro delle forze dell’ordine ha portato a ritrovare immediatamente la vettura ma il talento georgiano ha deciso comunque di cambiare casa e lascerà il “Parco Cuma”.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, Kvaratskhelia andrà ad abitare all’Hotel Britannique, al Corso Vittorio Emanuele, dove aveva già alloggiato all’inizio della sua avventura partenopea. Molto probabilmente, poi, Kvara andrà ad abitare a Posillipo, nei pressi delle abitazioni degli altri compagni di squadra.

Quando torna dall’infortunio Kvaratskhelia?

L’infortunio di Kvaratskhelia tiene in ansia il Napoli. I tifosi stanno aspettando il suo ritorno in campo ma con ogni probabilità dovranno aspettare sabato prossimo per la sfida contro l’Udinese. Con l’Empoli avrà difficoltà a ritornare sulla fascia sinistra e al suo posto si candida Jack Raspadori ad una maglia da titolare.