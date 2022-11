L’infortunio di Khvicha Kvaratskhelia tiene in apprensione il Napoli. Il campione georgiano, a sorpresa, ha saltato la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta ma la sua assenza non ha pesato sull’economia del gioco del Napoli. O almeno sul risultato.

La “lombalgia acuta” che lo ha colpito nei giorni prima della trasferta bergamasca, non ha tempi di recupero precisi ma riguarda solo ed esclusivamente le sensazioni fisiche del calciatore.

Infortunio Kvartskhelia (Getty Images)

Infortunio Kvaratskhelia: salta anche Napoli-Empoli

L’infortunio di Khvicha Kvaratskhelia potrebbe avere un recupero più lungo del previsto. La speranza del Napoli e di tutti i tifosi è quella di riaverlo in campo il prima possibile, e almeno per una delle ultime due sfide interne che sono rimaste fino alla fine del 2022.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Khvicha Kvaratskhelia salterà anche la partita contro l’Empoli.

“Oggi proverà in allenamento, una verifica delle sue condizioni per capire se potrà esserci tra i convocati della sfida di domani al “Maradona” contro l’Empoli. Tornerà in campo oggi, quindi, dopo due giorni di assoluto riposo Anche ieri solo terapie per curare la lombalgia. Nemmeno una ripresa blanda in palestra, pensare che in 24 ore tutto possa risolversi non appare realistico”.

Spalletti: “Infortunio Kvaratskhelia? Sentiva dolore”

Al termine di Atalanta-Napoli, Luciano Spalletti ha parlato anche dell’infortunio di Khvicha Kvaratskhelia.

“Ha dolore dietro la schiena, per una botta presa da Arnold contro il Liverpool. Non riusciva per niente, pensavamo recuperasse prima ma ci ha detto che non riusciva. Abbiamo altri calciatori di cui si può fidare come Elmas, che ha fatto qualità e quantità in maniera eccezionale. Abbiamo preferito lasciarlo stare a casa senza fargli accumulare tensione con un viaggio che sarebbe stato pesante ma anche per non lanciare un messaggio ambiguo allo spogliatoio visto che non si era allenato”.