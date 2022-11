La giornata di ieri è stata caratterizzata da uno spiacevole episodio per Khvicha Kvaratskhelia: il furto della sua auto. L’attaccante georgiano si è risvegliato senza la sua Mini Countryman e ha denunciato immediatamente il furto alle autorità.

Napoli Kvaratskhelia (Getty Images)

Furto auto Kvaratskhelia: tutto il Napoli lo ha “abbracciato”

Poco dopo i giornali hanno svelato come è avvenuto il fatto: Kvaratskhelia dormiva al piano di sopra del suo appartamento quando i ladri si sono intrufolati in casa (al piano inferiore), hanno rubato le chiavi dell’auto e sono andati via senza portare via null’altro.

Kvaratskhelia, poi, si è comunque recato al campo d’allenamento a Castel Volturno per allenarsi in vista del delicatissimo match di domani sera contro l’Atalanta. E una volta arrivato al Konami Training Center ha ricevuto grandissimo affetto da tutti i suoi compagni.

Il Corriere dello Sport rivela che sin dal primo minuto di allenamento tutti i compagni si sono stretti intorno a Kvaratskhelia per provare a strappargli un sorriso e non fargli pesare troppo l’accaduto. Il georgiano, infatti, si è allenato in totale serenità, focalizzato solo sulla sfida di domani.

Kvaratskhelia, auto ritrovata

Poi, alla sera, la lieta notizia: ritrovata a Trentola Ducenta e riconsegnata a Kvaratskhelia la sua auto dopo il furto. La Polizia ha rintracciato in un vicoletto della cittadina casertana l’automobile del georgiano e l’ha restituita senza danni.