Brutta disavventura per Khvicha Kvaratskhelia, il talento georgiano è stato vittima di un furto, mentre si allenava questa mattina. Rientrato a casa si è visto privato della sua auto, dopo che i ladri sono entrati in azione nel corso di questa mattinata, probabilmente proprio quando il fuoriclasse del Napoli ha raggiunto il Centro Tecnico di Castel Volturno per sostenere gli allenamenti.

Kvaratskhelia Napoli

Ladri a casa Kvaratskhelia, rubata la sua auto

A riportare la notizia sono i colleghi de Il Corriere dello Sport, che hanno svelato il bottino ottenuto dai ladri. Questa mattina, proprio mentre Khvicha Kvaratskhelia sosteneva gli allenamenti con il Napoli, nella sua abitazione a Cuma i ladri hanno portato via la sua Mini Countryman. Il talento georgiano, tornato a casa, ha subito sporto denuncia al commissariato di Pozzuoli. Un brutto momento che il calciatore spera di poter superare subito, con attenzione massima su quelli che saranno poi i suoi impegni con il Napoli nella giornata di sabato, per la gara delicatissima contro l’Atalanta.