Regolamento Champions League: ottavi di finale a rischio per un azzurro!

Manca ormai una manciata di ore alla sfida fra Liverpool e Napoli. Gli azzurri di Spalletti, nella splendida cornice di Anfield Road, si giocheranno la testa del Gruppo A contro i Reds di Klopp. I partenopei (già forti della qualificazione fra le migliori 16 d’Europa), oltre alla formazione inglese, dovranno vedersela anche contro un particolare dato: la situazione ammoniti in vista degli ottavi.

Diffide e ammonizioni: cosa accade ai gironi di Champions

Il regolamento della Champions League prevede lo scatto della diffida per un calciatore al secondo cartellino giallo, con conseguente squalifica al terzo. A tale regola, se n’è aggiunge inoltre una un po’ particolare, creata apposta per non privare le grandi squadre dei propri top nel momento clou della competizione.

Vi è infatti previsto un annullamento del conteggio dei cartellini in occasione del termine termine dei quarti di finale, in vista delle semifinali (annullamento che avviene anche a playoff conclusi, in vista dei gironi).

GETTY: Foto – Gli azzurri in Champions

Non vi è dunque previsto uno stop al conteggio nel passaggio fra gironi ed ottavi. I giocatori diffidati, nell’ultima tornata dei gironi, dovranno dunque stare ben attenti a non ricevere un cartellino giallo. Ammonizione uguale a squalifica per l’andata degli ottavi di finale, con tale rischio che vive anche per un calciatore del Napoli.

Situazione ammoniti: Politano rischia la squalifica

GETTY: Foto – Matteo Politano

Matteo Politano è infatti l’unico diffidato in casa Napoli. L’esterno d’attacco, dato per titolare questa sera, dovrà far molta attenzione alla propria condotta di gioco sul campo. Ammonito già all’andata contro i Rangers e al ritorno contro l’Ajax, il numero ventuno azzurro rischia la squalifica agli ottavi in caso di un ulteriore cartellino giallo.

Mario Reccia