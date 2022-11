Home » News Calcio Napoli » Dove vedere Liverpool-Napoli in tv e streaming: Sky, Infinity, in chiaro o Prime Video?

DOVE VEDERE LIVERPOOL NAPOLI– Il momento del Napoli è a dir poco magico, con ben tredici vittorie consecutive fra campionato e Champions League. Gli azzurri si godono così la vetta della classifica sia in Serie A, che nel Gruppo A di Champions.

Il weekend, inoltre, ha permesso agli azzurri anche di allungare il proprio vantaggio in campionato. Il Milan, infatti, è caduto contro il Torino, non rispondendo al roboante 4-0 degli azzurri al Sassuolo.

Champions League: il Napoli prova a passare da primo

In Champions League le cose vanno ugualmente bene, con gli azzurri già sicuri della qualificazione agli ottavi di finale. Adesso, i ragazzi di Spalletti tenteranno di conquistare anche il primo posto del girone.

Il Napoli può godere di un vantaggio di tre punti sui Reds, utili a far bastare anche una sconfitta per il raggiungimento di questo obiettivo. Tutto per merito del 4-1 con cui all’andata i ragazzi di Spalletti schiantarono quelli di Klopp e utile a dare un netto vantaggio negli scontri diretti.

Il contemporaneo netto vantaggio anche nella differenza reti permette quindi al Napoli di poter arrivare primo anche perdendo con 3 gol di scarto. Con un margine superiore, invece, la vetta del girone andrebbe ai Reds.

Foto: Getty Images- Napoli

Le probabili formazioni di Liverpool-Napoli

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Thiago Alcantara, Henderson; Salah, Darwin Nunez, Firmino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Dove vedere Liverpool-Napoli

Dove vedere Liverpool-Napoli? Su Sky, Infinity, in chiaro o Prime Video? Il match non sarà trasmesso in chiaro e sarà dunque visibile in diretta solo sulle altre emittenti. Sul satellitare, la gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno.

La sfida è fruibile anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky che offre anche la possibilità di acquistare un ticket giornaliero per l’evento. Inoltre, la gara sarà trasmessa anche su Infinity + se si è abbonati al servizio Mediaset.

Telecronisti per Sky di Liverpool-Napoli saranno Federico Zancan e Luca Marchegiani, mentre saranno Massimo Callegari e Andrea Agostinelli a effettuare la telecronaca della partita per Infinity+.