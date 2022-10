Home » Copertina Calcio Napoli » “Insieme a te siamo diventati grandi”: omaggio da brividi a San Giovanni per Maradona (VIDEO)

In occasione del compleanno di Diego Armando Maradona, la città di Napoli tutta si è mossa per commemorare un idolo senza tempo. Sono numerosi i luoghi d’interesse nei quali si è festeggiato il compleanno di Diego, dal murales ai Quartieri Spagnoli, alla strada dedicatagli a Pompei, fino ad arrivare al maestoso murales di San Giovanni a Teduccio, forse il più iconico.

Sin dall’inizio il progetto, che porta il nome dell’artista Jorit, ha ottenuto un grande riscontro mediatico in tutto il mondo. Lo stesso Maradona commentò tramite un post sui suoi profili social l’opera:

“Grazie Jorit! Grazie Napoli! Noi siamo una Tribù Umana! I segni rossi sul viso simboleggiano questo concetto”.

Le celebrazioni in occasione del compleanno di Maradona

In occasione del compleanno di Maradona, si è svolta una celebrazione per ricordare il campione argentino, una folla di tifosi napoletani si è riunita sotto al murales di Jorit a San Giovanni per commemorare un vero e proprio simbolo della città.

Striscioni, fumogeni, fuochi d’artificio e bandiere di Napoli, Boca Juniors e Argentina, così i napoletani hanno omaggiato la memoria dell’essere umano che più di tutti si è avvicinato alle divinità.

Compleanno Maradona: l’omaggio davanti al murales di San Giovanni

Maradona è stato simbolo della rinascita, non solo a livello calcistico, di un intero popolo, il Napoli che vince lo scudetto contro le grandi squadre del settentrione, basti pensare al Milan degli olandesi Gullit e Van Basten, non a caso così recita lo striscione esposto dai tifosi nei pressi del murales:

“Nell’era delle giganti

Insieme a te siam diventati grandi”

Di seguito le immagini raccolte dalla nostra redazione:

Giuseppe Esposito