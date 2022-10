Nuovo omaggio a Maradona ai Quartieri: le parole di Stefano Ceci (FOTO&VIDEO)

In occasione del 62esimo compleanno di Diego Armando Maradona, nella città di Napoli sono stati organizzati diversi eventi celebrativi in vari punti della città. Uno di questi si è tenuto allo storico Murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli, divenuto ormai luogo di ritrovo per chiunque voglia rendere omaggio al Pibe de Oro.

FOTO: Ceci al murales di Maradona

Ceci al Murales di Maradona: il regalo ai tifosi

All’evento ha preso parte anche Stefano Ceci, manager ed amico di Diego, che ha messo a disposizione di tutti i tifosi una rappresentazione raffigurante il piede di Maradona ed un QR code, che se inquadrato rimanda ad un tributo per il calciatore tanto amato. Intercettato dalla nostra redazione di SpazioNapoli, Stefano Ceci, emozionato in ricordo dell’amico, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni.

FOTO: Omaggio ai Quartieri per Maradona

Le parole di Ceci a SpazioNapoli: “Diego è fede”

Di seguito quanto detto:

“In questa serata ho voluto donare questo (la rappresentazione ndr), perché credo rappresenti ciò che ha fatto sognare di più: il piede di Diego. Maradona è una fede, io porto la sua mano appesa al collo. Ho avuto la geniale idea di prendere l’impronta del piede e la mano, per farle restare in eterno, insieme alle sue gesta in mezzo al campo. È del popolo ed è giusto che ci sia un’opera del genere alla portata di tutti“.