VIDEO – Bagni: “Napoli straordinario! Questo stadio merita il nome di Diego!”

Manca poco al fischio d’inizio di Napoli-Sassuolo allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri stanno facendo volare sulle ali dell’entusiasmo i propri tifosi grazie all’incredibile serie di vittorie, gol e prestazioni spettacolari messe a referto.

Contemporaneamente, la gara sarà occasione per una celebrazione molto particolare per commemorare Diego Armando Maradona alla viglia di quello che sarebbe stato il suo compleanno. Per l’evento, verrà esposta e fatta girare all’interno dello stadio la statua in suo onore come successe in occasione di Napoli-Lazio.

Bagni: “Questo Napoli è una realtà”

Fuori dallo stadio, la nostra redazione ha intercettato l’ex azzurro ed ex compagno del Pibe de Oro Salvatore Bagni, il quale assisterà anche lui a questo bellissimo evento.

Di seguito le parole rilasciate ai microfoni della redazione di SpazioNapoli.it:

Cosa significa essere qui per il compleanno di Diego? “Per Diego significa che l’ho vissuto per tanto tempo. è ovvio che sarà un momento particolare, avendolo vissuto nel privato per 30 anni e conoscendolo profondamente, è giusto che ci sia questa festa e che lo stadio sia intitolato a lui“

Questo Napoli sta facendo sognare come 30 anni fa? “È una realtà, sta giocando in modo meraviglioso grazie al suo allenatore, ha un ‘organizzazione spettacolare e tanta qualità nella squadra. Penso che questa squadra continuerà fino alla fine”

In quale calciatore si rivede? “No, chiedilo a loro (ride, ndr)”.