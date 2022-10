Home » News Calcio Napoli » ESCLUSIVA – Ceci conferma: “Accadrà domani come successo in Napoli-Lazio”

In occasione di Napoli-Sassuolo ci sarà un momento speciale dedicato al ricordo di Diego Armando Maradona proprio per ricordare il fuoriclasse argentino ad un giorno dal suo compleanno. I tifosi hanno risposto presenti con un Maradona sold-out e per questi ultimi non mancheranno le sorprese.

Oltre alla presenza di Clementino, rapper che si esibirà allo stadio intonando le note del famoso brano napoletano “O’ Surdato Nnammurato‘”, è arrivata anche la conferma su una notizia riguardante la statua di Maradona presente all’interno della struttura di Fuorigrotta.

Secondo quanto riferito infatti da Stefano Ceci alla nostra redazione, in occasione della sfida con il Sassuolo avverrà nuovamente uno speciale giro di campo. Sabato al Maradona ci sarà infatti il giro di campo della statua che rappresenta Diego, un momento commovente e che si verificò già nella sfida dello scorso anno contro la Lazio.

Il Maradona ricorda Diego in Napoli – Lazio

Statua Maradona per Napoli – Sassuolo

La statua di Diego è custodita con cura all’interno dello stadio che porta proprio il nome Maradona ed i tifosi possono tornare ad ammirarla per la gara contro il Sassuolo di Dionisi. Non ci sarà invece il gioco di luci come lo scorso anno dato che la gara è in programma alle ore 15:00.