Il Napoli ha blindato Kim: clausola da 50 milioni, ma è valida solo per 15 giorni!

Una delle grandi sorprese di questo inizio di stagione in casa Napoli è sicuramente il difensore coreano, Kim Min-Jae. Arrivato tra lo scetticismo generale, soprattutto perché chiamato a sostituire una colonna come Kalidou Koulibaly, ora è diventato tra gli insostituibili di Luciano Spalletti.

Oggi gli elogi si sprecano, tant’è che lo stesso mister difficilmente ci rinuncia. Con 1350 minuti in campo è dietro Meret (1440), che non fa testo essendo portiere, e insegue solo il re degli stakanovisti Di Lorenzo (1430). L’impressione è che difficilmente Spalletti rinuncerà a lui così come lui raramente si lascerà tentare da una giocata ad effetto: in Italia ha una media di 4,5 palle spazzate a partita ed è tra i primi di una squadra big della speciale classifica. Preferisce non rischiare mai anche se nel complesso ha piedi educati coi quali è bravo a far ripartire l’azione.

Foto: Getty – Kim Min Jae Napoli

Kim Min-Jae Napoli, valore e durata clausola rescissoria

Un vero affare per il Napoli, che l’ha strappato alla concorrenza del Rennes pagandolo appena 18 milioni di euro, versando l’importo della clausola rescissoria al Fenerbahce. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda che Giuntoli ha ben pensato di blindare Kim dagli assalti di altre squadre – il Manchester United ha già messo gli occhi sul coreano – con un’altra clausola da 50 milioni. La particolarità – si legge – è che tale clausola è valida solo per l’estero ed esercitabile per i primi quindici giorni del mese di luglio 2023.