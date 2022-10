Calciomercato Napoli, Kvaratskhelia in Premier League? La mossa della big

Tutti gli occhi sono puntati sul fenomeno del momento in forze al Napoli: Khvicha Kvaratskhelia. Dalla Premier League il quotidiano inglese The Sun intitola “Il Manchester City vuole un accordo per l’ala del Napoli Khvicha Kvaratskhelia dopo aver distrutto il Liverpool in Champions League”. Un titolo importante e che esalta il georgiano, ma che rappresenta in maniera concreta la forma fisica attuale del giocatore e di un Napoli travolgente.

La pedina dei Sky Blues e l’interesse per Kvaratskhelia

Sono i colleghi britannici, all’interno del proprio quotidiano, a parlare di Kvaratskhelia come un uomo chiave nel poker impartito al Liverpool in Champions League, e per questo il Manchester City pare se ne sia innamorato.

Kvaratskhelia in Napoli-Liverpool (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

La vera ragione dell’interesse del club inglese all’attaccante del Napoli è anche la nazionalità: il City ricorda bene la figura di Kinkladze, giocatore georgiano indimenticabile per i tifosi inglesi negli anni ’90. L’interesse dei club della Premier è già noto alla dirigenza partenopea, al punto che si pensava a blindare il georgiano con un rinnovo fino al 2028 e stipendio raddoppiato.