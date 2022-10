Kvaratskhelia: due club di Premier pronti all’assalto, la reazione di De Laurentiis

NAPOLI CALCIO MERCATO – Kvicha Kvaratskhelia è sicuramente il nome più caldo delle ultime ore. Il talento georgiano ha già fatto impazzire tutti, tifosi napoletani e non, tanto da ricevere le attenzioni da tanti top club europei, folgorati dalle prestazione dell’ex Dinamo Batumi.

A fare il punto della situazione è il portale calciomercato.com, secondo cui il numero 77 partenopeo ha già attratto l’interesse di club di assoluto livello come Liverpool e Manchester City. I Reds, in particolare, avranno modo di osservarlo ancora da vicino quando il Napoli andrà in trasferta ad Anfield nell’ultima giornata della fase a gironi della Champions League.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Calciomercato Napoli: la mossa di De Laurentiis per Kvaratskhelia

Kvaratskhelia è arrivato dalla Dinamo Batumi quest’estate per soli 10 milioni di euro, cifra irrisoria considerato il suo impatto con la Serie A. Tutti gli esperti di mercato premiano già il Napoli per il gran colpo, confermando così l’ottimo affare firmato Giuntoli e De Laurentiis.

Nonostante le voci di mercato già esistenti, il presidente del Napoli vuole già rinnovare il georgiano, per evitare assalti indesiderati di altri club. Stando alla medesima fonte, l’offerta che il patron sarebbe pronto a mettere sul tavolo prevede il raddoppio dell’ingaggio (adesso Kvaratskehlia percepisce circa 1.2 milioni netti), più una proroga del contratto fino al 2028.

Antonio Cacciapuoti