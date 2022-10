Roma-Napoli in numeri: azzurri macchina da gol, ma su un dato vincono i giallorossi

Roma e Napoli, due squadre con una rivalità storica e accesa – a volte anche troppo – che si affronteranno domenica sera all’Olimpico. Ed ecco che scatta il confronto in numeri. Il dato curioso di questo match è tra Spalletti e Mourinho: con 3 pareggi e 3 sconfitte, il tecnico azzurro non ha mai vinto contro Mou.

Roma Napoli Mourinho Spalletti (Getty Images)

Se il Napoli preferisce palleggiare e attendere l’occasione giusta per l’imbucata con i suoi piccoletti, la Roma sfrutta al massimo la sua fisicità con Zaniolo e Smalling. Il difensore giallorosso, in particolare, con 3 goal in 9 presenze ha segnato più di tutti i centrali nei top campionati europei. Un confronto tra due squadre con caratteristiche diverse, è dunque doveroso.

Roma-Napoli, testa a testa precedenti: giallorossi in vantaggio

Il Napoli non perde contro la Roma da novembre 2019, e i giallorossi la spuntano per numero di vittorie negli incontri precedenti: sono 52 i trionfi della Roma, 52 i pareggi e 46 le vittorie del Napoli. In queste 150 partite la Roma trionfa anche per goal segnati, che si attestano a quota 191 contro i 173 dei partenopei.

Napoli macchina da gol: i dati

Se il confronto delle 150 partite tra le due squadre strizza l’occhio ai giallorossi, non possiamo dire lo stesso per la stagione in corso. Il Napoli, a quota 25 goal segnati in questa Serie A, ha quasi raddoppiato le reti siglate dalla Roma (13). Stessa cosa per i tocchi in area avversaria (media di 30 a partita per gli azzurri) e per le occasioni tramutate in goal al 40% per il Napoli contro il 21% della Roma.