Napoli, Spalletti e la maledizione Mourinho-Roma: i numeri

Una delle sfide più avvincenti di questo fine settimana di Serie A è senza ombra di dubbio, la partita tra Roma e Napoli.

Roma-Napoli: la forma delle due squadre

Si affrontano due squadre in un grande stato di forma: i giallorossi vengono da tre vittorie consecutive contro Inter, Lecce e Sampdoria mentre gli azzurri, ancora imbattuti in questo campionato, vogliono raggiungere l’undicesima vittoria consecutiva, considerando tutte le competizioni.

Si prospetta, dunque, una partita davvero affascinante: la Roma è alla ricerca di un buon risultato per blindare il quarto posto in classifica e rimanere in piena zona Champions, il Napoli, invece, vuole continuare la striscia positiva e confermare il primato in classifica.

Napoli(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Tabù Mourinho per Spalletti: non l’ha mai battuto!

Tuttavia, se consideriamo le statistiche tra i due allenatori, i dati sono tutti a favore di Josè Mourinho.

Spalletti Napoli (Getty Images)

Difatti, il tecnico portoghese ha sempre battuto Spalletti, i due si sono sfidati sei volte: tre vittorie di Mourinho e tre pareggi.

Spalletti, invece, ha affrontato la Roma, sua ex squadra, per ben 21 volte e, anche in questo caso i numeri non sorridono particolarmente al tecnico di Certaldo: solo 4 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte.

Dati alla mano sarà per Spalletti una partita complicata, ma il Napoli, forte di questo inizio di stagione, proverà a invertire la tendenza e a risollevare le statistiche del proprio allenatore.