Verso Roma-Napoli, non solo il dubbio Anguissa: Spalletti pensa a una mossa a sorpresa!

ROMA NAPOLI – Domenica alle ore 20:45 il Napoli di Luciano Spalletti affronterà la Roma di Mourinho allo Stadio Olimpico, nel match valido per l’undicesima giornata del girone di andata di Serie A.

Mister Luciano Spalletti ha ancora da sciogliere alcuni dubbi di formazione in vista del match contro i giallorossi. Il grande dubbio è relativo al terminale offensivo degli azzurri: lo strapotere fisico di Victor Osimhen o l’imprevedibilità tra le linee di Giacomo Raspadori?

(Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Inoltre bisognerà sciogliere i ballottaggi consueti, quelli che che si rinnovano praticamente a ogni partita. Tra essi, quello che riguarda Mathias Olivera e Mario Rui, con il primo favorito sul portoghese.

Secondo quanto reso noto da SkySport, potrebbe esserci una sorpresa proprio in questo ruolo, in quanto su quella fascia ci sarà Nicolò Zaniolo, che fisicamente può rappresentare una minaccia non da poco per il terzino portoghese.

Anguissa ci sarà contro la Roma? Le condizioni

NAPLES, ITALY – OCTOBER 12: Frank Zambo Anguissa of SSC Napoli reacts during the UEFA Champions League group A match between SSC Napoli and AFC Ajax at Stadio Diego Armando Maradona on October 12, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il centrocampista camerunense fa ben sperare lo staff di Luciano Spalletti: Anguissa è in procinto di recuperare dall’infortunio muscolare rimediato contro l’Ajax, lanciando segnali incoraggianti durante gli allenamenti.

Tuttavia, bisogna aspettare le risposte del giocatore in seguito alla fatica. Nel caso in cui non dovrebbe essere convocato, è pronto a partire dal primo minuto, per la seconda volta consecutiva, Tanguy Ndombele.

Giuseppe Esposito