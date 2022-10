Home » News Calcio Napoli » Napoli, non solo Lobotka: rinnovo per un altro big, cifre e dettagli

Sono mesi ricchi di impegni per Cristiano Giuntoli: il direttore sportivo del Napoli sta guidando le trattative per il rinnovo del contratto di moltissimi calciatori. Dopo Meret, Zerbin, Gaetano e Stanislav Lobotka è il turno di uno dei migliori elementi a disposizione di Spalletti: Andrè-Frank Zambo Anguissa.

Rinnovo Anguissa: il Napoli vuole blindarlo

Il centrocampista leader del Napoli e della nazionale del Cameroon è stato riscattato quest’estate dal Fulham (al club londinese andranno 15 milioni in tre anni). Dal momento del suo arrivo, Anguissa si è caricato sulle spalle il centrocampo del Napoli con qualità e quantità.

Il numero 99 è il prototipo del centrocampista perfetto per il gioco di Spalletti, anche per questo la società ha voluto blindare il semifinalista di Coppa d’Africa. Al momento è assente per infortunio e le sue condizioni sono ancora sotto osservazione: potrebbe saltare anche Roma-Napoli.

Napoli: le cifre del rinnovo di Zambo Anguissa

Come riporta su twitter Nicolò Schira, Anguissa rinnoverà fino al 2027 con adeguamento dell’ingaggio a 2,7 milioni più bonus a stagione. L’operazione, data ormai praticamente per concretizzata, renderebbe Anguissa il quarto giocatore più pagato in rosa dietro Osimhen, Lozano e Zielinski.