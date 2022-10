Durante la conferenza stampa pre Bologna–Cagliari, valida per la Coppa Italia, il tecnico dei rossoblù Thiago Motta è tornato sulla partita tra Napoli e Bologna di domenica scorsa.

L’italo-brasiliano già nel post-gara del Diego Armando Maradona ha sostenuto che contro i partenopei la sua squadra si sia comportata bene in campo e per alcuni tratti ha anche giocato meglio dei padroni di casa.

Queste le parole del tecnico a tal proposito:

“La Coppa Italia è una Coppa importante per tutti, sicuramente anche per noi per dare continuità al primo tempo contro la Sampdoria e alla gara contro il Napoli, abbiamo una buona occasione per fare la nostra partita”.

Napoli-Bologna, Thiago Motta a sorpresa

Il tecnico italiano, che da poco ha preso il posto dell’esonerato Sinisa Mihajlovic, ha spiegato l’unità del suo gruppo che si è palesata proprio nella sfida contro il Napoli: “Ho visto il gruppo, siamo stati uniti, sempre. Nel primo gol abbiamo pressato alti, in altri momenti abbiamo difeso di squadra”.

Thiago Motta continua a sostenere la sua squadra nonostante domenica abbia perso per 3-2 tra le mura dello stadio Diego Armando Maradona e crede di poter far bene alla lunga con il suo Bologna.