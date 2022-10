Berardi salta il Napoli? Notizia ufficiale dal Sassuolo sull’infortunio!

In casa Sassuolo è apprensione per le condizioni di Domenico Berardi che, dopo gli addii numerosi di diversi calciatori importanti (tra cui proprio Giacomo Raspadori al Napoli), è sempre più l’uomo bandiera del club neroverde.

L’attaccante era appena rientrato da un infortunio che lo ha tenuto fuori dai giochi per diverso tempo: il suo rientro, nella partita contro l’Atalanta della scorsa giornata di campionato, non è però stato dei più fortunati.

Il calciatore, infatti, ha accusato nel corso del match un nuovo problema muscolare, che ha subito messo in allerta il Sassuolo, temendo di dover fare a meno del proprio capitano ancora per molte partite, tra cui quella contro il Napoli (in programma il 29 ottobre alle ore 15:00, allo stadio Diego Armando Maradona).

Domenico Berardi (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Infortunio Berardi: quando rientra?

Quando rientrerà, a questo punto, Domenico Berardi? Ci sarà nella sfida contro il Napoli? L’atteso comunicato sulle sue condizioni è arrivato nel pomeriggio dal Sassuolo, che sul suo sito ufficiale scrive:

“Le verifiche e gli accertamenti effettuati non hanno evidenziato nessuna nuova lesione muscolare. Il calciatore ha già iniziato uno specifico programma di lavoro che sarà modulato nei prossimi giorni in base ai progressi riscontrati“.

Escluse, dunque, nuove lesioni muscolari: una buona notizia per il tecnico Alessio Dionisi che conta quanto prima di averlo a disposizione. Di conseguenza, non è escluso che il calciatore possa ritornare nuovamente arruolabile in vista della trasferta di Fuorigrotta, in programma tra dieci giorni esatti.