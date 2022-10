Le lamentele di Maurizio Sarri post Lazio-Udinese hanno portato all’effetto sperato. In occasione di Roma-Napoli, infatti, il terreno da gioco dello Stadio Olimpico subirà un notevole upgrade, per garantire lo svolgimento dell’incontro senza eventuali intoppi dovuti alle imperfezioni del manto erboso.

Manto erboso dell’Olimpico danneggiato: il motivo

La colpa di una condizione così scarsa del manto dell’impianto capitolino è dovuto a diversi fattori. Sebbene gli standard prefissati dal “Pitch Quality Program” della Uefa siano stati ampiamente superati, l’Olimpico soffre ancora della rifacitura completa del manto in seguito alla conquista giallorossa della Uefa Europa Conference League.

Gli allora festeggiamenti per la vittoria in finale, contro il Feyenoord a Tirana, erano terminati con un’invasione di campo. Parte del tifo romano, decise quindi di portar via alcuni pezzi del manto dal terreno, da tenere come cimelio.

Tale restyling completo, seguito dalla stagione estiva di concerti nonché dall’anticipato inizio di campionato, hanno fatto si che l’Olimpico finisse in queste condizioni.

La decisione sul terreno dell’Olimpico in vista di Roma Napoli

Lunedì si è quindi svolto un incontro fra i rappresentanti di Roma, Lazio ed i proprietari dell’impianto Sport&Salute. Da tale riunione, la decisione di effettuare piccoli upgrade durante queste ultime fasi di campionato, per poi intervenire in maniera più ampia durante la sosta per i Mondiali.

Come riportato da Radio Punto Nuovo, quindi, le prime accortezze saranno visibili già dalla sfida di domenica, in cui Roma e Napoli potranno usufruire anche di un terreno da gioco messo a punto per regalare spettacolo ai propri tifosi.

