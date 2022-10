Sarri durissimo: “Lotito può anche prendere un altro allenatore”

Al termine della partita tra Lazio e Udinese di Serie A il mister della Lazio, Maurizio Sarri, è stato intervistato ai micorfoni di DAZN. Il tecnico non ha usato mezzi termini per quando riguarda il campo di gioco a sua detta impraticabile.

Sarri ha speso anche delle parole in merito all’infortunio di Ciro Immobile, uscito intorno al minuto 20 della prima frazione.

Queste le parole di Sarri:

“Io su questi terreni qui non ci so giocare. Altrimenti andremo noi a giocare da qualche altra parte. Non sono nervoso, è una constatazione. Io faccio giocare le squadre con 700 passaggi palla a terra a partita, se trovo il terreno in queste condizioni non sono l’allenatore ideale. Se il terreno di gioco dell’Olimpico è questo, Lotito può prendere un altro allenatore. Su questo campo non ci gioco.”

(Photo by Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images)



Su Immobile: “Aspettiamo, può essere un infortunio di dimensioni più ridotte. Fino a che non c’è l’esame strumentale è difficile farsi un’idea”

Parole fortissime quelle del mister che pretende che il campo di gioco migliori in tempi brevi. Alla sua seconda stagione con la Lazio, Sarri sta facendo benissimo ed attualmente occupa la quarta posizione in campionato.